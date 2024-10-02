Байден: США та Ізраїль обговорюють можливу відповідь на атаку Ірану

Президент США Джо Байден розповів, що американська сторона обговорює зі своїми ізраїльськими колегами можливу відповідь на масовану атаку Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Байдена наводить телеканал CNN.

За словами американського президента, США давали поради напряму ізраїльським посадовцям щодо того, якою може бути відповідь Ізраїлю на іранську атаку.

"Ми будемо обговорювати з ізраїльтянами, що вони збираються робити. Ми весь цей час розмовляли з людьми Бібі (прізвисько прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу – Ред.)", – додав він.

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Байден також зазначив, що "відносно скоро" може провести телефонну розмову з Нетаньягу.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль у вівторок.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".

США також підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.