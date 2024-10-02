Байден: США и Израиль обсуждают возможный ответ на атаку Ирана

Президент США Джо Байден рассказал, что американская сторона обсуждает со своими израильскими коллегами возможный ответ на массированную атаку Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байдена приводит телеканал CNN.

По словам американского президента, США давали советы напрямую израильским чиновникам относительно того, каким может быть ответ Израиля на иранскую атаку.

"Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать. Мы все это время разговаривали с людьми Биби (прозвище премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – Ред.)", – добавил он.

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Байден также отметил, что "относительно скоро" может провести телефонный разговор с Нетаньяху.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".

США также подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.