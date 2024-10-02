З парламенту Словаччини вигнали опозиційного депутата через футболку з "гаслом"

Депутата опозиційної партії Slovensko Міхала Сайпса вигнали із зали засідань парламенту через футболку з написом, який розцінили як політичне гасло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

У залі засідань Національної ради Словаччини Сайпс з’явився у червоній футболці з написом "Вони підвищили собі зарплати за рахунок народних податків". Головуючий на засіданні Тібор Гаспар від партії словацького прем’єра Smer розцінив ці слова як політичне гасло.

Фото: Facebook.com / Igor Matovič

Після того, як Сайпс відмовився вдягати піджак, Гаспар звинуватив опозиціонера в порушенні регламенту й викликав поліцейських, які вивели депутата із зали.

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"Я нормально піду з вами, тому що ви нормальні хлопці, але я хочу, щоб вся Словаччина знала, що через вас я не зміг висловити свою думку. Поаплодуйте собі, герої", – сказав Сайпс поліцейським, виходячи із зали.

Подібний інцидент уже стався минулого тижня, коли віцепрезидент парламенту від націоналістичної Словацької національної партії Андрей Данко прогнав із зали парламенту депутатку "Прогресивної Словаччини" через наліпки на її ноутбуці.

Регламент словацького парламенту забороняє проносити "матеріали, що пропагують політичну партію чи політичний рух або поширюють рекламу", але про футболки там згадки немає.

Минулого року з Міністерства культури Словаччини вигнали посадовця, який пропонував проголосити Ісуса царем.