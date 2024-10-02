Из парламента Словакии выгнали оппозиционного депутата из-за футболки с "лозунгом"
Новости — Среда, 2 октября 2024, 20:43 —
Депутата оппозиционной партии Slovensko Михала Сайпса выгнали из зала заседаний парламента из-за футболки с надписью, которую расценили как политический лозунг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
В зале заседаний Национального совета Словакии Сайпс появился в красной футболке с надписью "Они повысили себе зарплаты за счет народных налогов". Председательствующий на заседании Тибор Гаспар от партии словацкого премьера Smer расценил эти слова как политический лозунг.
После того, как Сайпс отказался надевать пиджак, Гаспар обвинил оппозиционера в нарушении регламента и вызвал полицейских, которые вывели депутата из зала.
"Я нормально пойду с вами, потому что вы нормальные ребята, но я хочу, чтобы вся Словакия знала, что из-за вас я не смог высказать свое мнение. Поаплодируйте себе, герои", – сказал Сайпс полицейским, выходя из зала.
Подобный инцидент уже произошел на прошлой неделе, когда вице-президент парламента от националистической Словацкой национальной партии Андрей Данко прогнал из зала парламента депутата "Прогрессивной Словакии" из-за наклеек на ее ноутбуке.
Регламент словацкого парламента запрещает проносить "материалы, пропагандирующие политическую партию или политическое движение или распространяющие рекламу", но о футболках там упоминания нет.
В прошлом году из Министерства культуры Словакии выгнали чиновника, который предлагал провозгласить Иисуса царем.