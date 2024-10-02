Из парламента Словакии выгнали оппозиционного депутата из-за футболки с "лозунгом"

Депутата оппозиционной партии Slovensko Михала Сайпса выгнали из зала заседаний парламента из-за футболки с надписью, которую расценили как политический лозунг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

В зале заседаний Национального совета Словакии Сайпс появился в красной футболке с надписью "Они повысили себе зарплаты за счет народных налогов". Председательствующий на заседании Тибор Гаспар от партии словацкого премьера Smer расценил эти слова как политический лозунг.

Фото: Facebook.com / Igor Matovič

После того, как Сайпс отказался надевать пиджак, Гаспар обвинил оппозиционера в нарушении регламента и вызвал полицейских, которые вывели депутата из зала.

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"Я нормально пойду с вами, потому что вы нормальные ребята, но я хочу, чтобы вся Словакия знала, что из-за вас я не смог высказать свое мнение. Поаплодируйте себе, герои", – сказал Сайпс полицейским, выходя из зала.

Подобный инцидент уже произошел на прошлой неделе, когда вице-президент парламента от националистической Словацкой национальной партии Андрей Данко прогнал из зала парламента депутата "Прогрессивной Словакии" из-за наклеек на ее ноутбуке.

Регламент словацкого парламента запрещает проносить "материалы, пропагандирующие политическую партию или политическое движение или распространяющие рекламу", но о футболках там упоминания нет.

В прошлом году из Министерства культуры Словакии выгнали чиновника, который предлагал провозгласить Иисуса царем.