Депутатку словацького парламенту вигнали із зали через ЛГБТ-наліпку

Віцепрезидент Національної ради Словаччини від націоналістичної Словацької національної партії Андрей Данко прогнав із зали парламенту депутатку "Прогресивної Словаччини" через наліпки на її ноутбуці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Під час засідання в середу Данко був стурбований тим, що депутатка Люція Плавакова використовувала комп'ютер з наліпками в залі засідань. На його думку, наліпки є рекламою, що суперечить регламенту Національних зборів Словацької Республіки.

фото: tasr

Спочатку він попросив депутатку зняти наліпки з комп'ютера протягом дня. Зрештою, після словесної перепалки, він вирішив вигнати її із зали засідань.

Реклама:

"Є веселка, є ЛГБТІ-тематика, є наклейки, що рекламують компанії", – сказав Данко.

Виключення із зали вважається відсутністю на засіданні без поважних причин.

Згідно з регламентом Національних зборів, заборонено проносити до зали матеріали, що пропагують "політичну партію чи політичний рух або поширюють рекламу".

Міхал Шимечка, голова "Прогресивної Словаччини", відреагував на ситуацію у своєму Facebook.

"Це така неймовірна ганьба… Головуючий на засіданні Андрей Данко перервав засідання парламенту через те, що у нашої депутатки Люції Плавакової на ноутбуці з'явилися наліпки.

Він свавільно і з порушенням регламенту переслідує нашу колегу і конституційну посадовицю тільки тому, що йому особисто не подобається веселковий прапор і він має проблеми з квір-людьми. Неймовірно, як віцеспікер парламенту може дозволити собі таке", – написав Шимечка.

Нагадаємо, Данко у минулому відзначався проросійськими заявами. У лютому він заявив, що Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а "захищає свої інтереси".

Він також казав, що "Україні немає чого робити в Європейському Союзі або НАТО, поки вона не вирішить свої проблеми".