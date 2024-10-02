В Нидерландах считают, что за хакерской атакой на полицию стоит иностранная страна

Нидерландские службы разведки и безопасности считают очень вероятным, что за недавней хакерской атакой на полицию страны несет ответственность другое государство.

Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Дэвид ван Вил, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Взлом, о котором стало известно в конце прошлой недели, охватил рабочие контактные данные – имена, адреса электронной почты и номера телефонов – почти всех 65 тысяч сотрудников полиции Нидерландов. В некоторых случаях, как сообщается, были также похищены частные данные.

Глава Минюста Нидерландов сообщил, что хакерская атака также затронула некоторых прокуроров, офицеров пробации и адвокатов, о чем их уже уведомили.

Реклама:

Он добавил, что разведывательные службы AIVD и MIVD уже некоторое время предупреждают об увеличении "наступательной киберактивности" со стороны ряда стран, и одна из них, вероятно, была причастна к этому взлому.

"Руководитель полиции и я относимся к взлому полиции чрезвычайно серьезно. Полиция вместе с национальными партнерами (в сфере безопасности) делает все возможное, чтобы защитить сотрудников полиции и предотвратить дальнейший ущерб", – добавил ван Вил.

В нидерландском правительстве отказались говорить, кто именно может стоять за кибератакой.

В то же время в начале сентября Служба военной разведки и безопасности Нидерландов выступила с предупреждением о российских кибероперациях со стороны подразделения ГРУ 29155.

Эти хакеры с 2020 года атаковали Украину и ряд государств НАТО.