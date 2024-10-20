Президентка Грузії за тиждень до виборів закликала підтримати проєвропейську опозицію

Президентка Грузії саломе Зурабішвілі закликала грузинів підтримати на виборах 26 жовтня одну з опозиційних партій, яка підтримала план дій, що має привести Грузію до відкриття переговорів з ЄС про вступ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі закликала громадян на голосуванні зробити вибір на користь однієї з чотирьох опозиційних партій, які підписали "Грузинську хартію". Це план дій, покликаний привести Грузію до початку переговорів з ЄС. Підписантами, зокрема, є коаліція "Єдність-Національний рух", коаліція "За зміни", "Сильна Грузія" і "Гахарія за Грузію".

"У цьому випадку, у всіх тих людей, які вважають, що єдиний шлях уперед для Грузії – це Європа, є можливість вибрати ту (партію), яка ближче до їхніх бажань і смаків. Це означає, що будь-який голос, який буде відданий будь-якій із цих 4 партій, приведе нас до Європи", – заявила Зурабішвілі.

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Крім того, президентка сказала, що має намір приєднатися до маршу та акції "Грузія обирає Євросоюз", яка відбудеться 20 жовтня на площі Свободи в Тбілісі.

"Це дуже важливий день, тому що від нього залежить наша стабільність. Важливо, щоб люди вийшли мирно і продемонстрували свою волю повернути країні свободу, незалежність і європейське майбутнє", сказала грузинська президентка.

Паралельно з опозиційним мітингом буде відбуватися концерт, організований мерією Тбілісі з нагоди відкриття нового парку.

Передвиборчий період у Грузії супроводжується дедалі більшою напругою через антизахідний розворот чинної влади, що загрожує замороженням євроінтеграції країни.

На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії.

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