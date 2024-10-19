У Тбілісі готують великий проєвропейський мітинг за тиждень до виборів

У неділю 20 жовтня у грузинській столиці планують велику акцію на підтримку європейського майбутнього Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Акцію з назвою "Грузія обирає ЄС" організували громадські організації та опозиційні активісти. Мітинг розглядають як "генеральну репетицію" перед виборами.

Мітингувальники почуть збиратися о 17:00 у п’яти різних місцях, звідки вирушать колонами на площу Свободи, де о 19:00 почнеться концерт.

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Схожі акції заплановані також в інших містах.

Паралельно з опозиційним мітингом буде відбуватися концерт, організований мерією Тбілісі з нагоди відкриття нового парку.

Передвиборчий період у Грузії супроводжується дедалі більшою напругою через антизахідний розворот чинної влади, що загрожує замороженням євроінтеграції країни.

На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС заявили про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії.

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