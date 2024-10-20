Президент Грузии за неделю до выборов призвала поддержать проевропейскую оппозицию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала грузин поддержать на выборах 26 октября одну из оппозиционных партий, которая поддержала план действий, который должен привести Грузию к открытию переговоров с ЕС о вступлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Зурабишвили призвала граждан на голосовании сделать выбор в пользу одной из четырех оппозиционных партий, подписавших "Грузинскую хартию". Это план действий, призванный привести Грузию к началу переговоров с ЕС. Подписантами, в частности, являются коалиция "Единство-Национальное движение", коалиция "За перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию".

"В этом случае, у всех тех людей, которые считают, что единственный путь вперед для Грузии – это Европа, есть возможность выбрать ту (партию), которая ближе к их желаниям и вкусам. Это означает, что любой голос, который будет отдан любой из этих 4 партий, приведет нас в Европу", – заявила Зурабишвили.

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Кроме того, президент сказала, что намерена присоединиться к маршу и акции "Грузия выбирает Евросоюз", которая состоится 20 октября на площади Свободы в Тбилиси.

"Это очень важный день, потому что от него зависит наша стабильность. Важно, чтобы люди вышли мирно и продемонстрировали свою волю вернуть стране свободу, независимость и европейское будущее", сказала грузинский президент.

Параллельно с оппозиционным митингом будет проходить концерт, организованный мэрией Тбилиси по случаю открытия нового парка.

Предвыборный период в Грузии сопровождается все большим напряжением из-за антизападного разворота действующей власти, что грозит замораживанием евроинтеграции страны.

На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии.

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