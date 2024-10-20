Глава ПА НАТО оцінив шанси на згоду Байдена запросити Україну в Альянс

Президент Парламентської асамблеї НАТО, конгресмен Джеррі Конноллі вважає, що президент США Джо Байден до кінця свого терміну навряд чи вдасться до конкретних дій щодо запрошення України в Альянс без консультацій з союзниками.

Про це Конноллі сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Конноллі зазначив, що президент Байден із симпатією ставиться щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО.

За словами конгресмена, Байден міг би мати "позитивне ставлення" щодо запрошення України приєднатися до НАТО до кінця свого президентського терміну протягом трьох місяців.

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"Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО – це було б неможливим", – зазначив конгресмен, додавши, що зараз Байден сфокусований на пріоритеті завершення насильсвтва росіян в Україні.

Щодо скептичного ставлення Німеччини щодо запрошення для України, Коннолі зазначив, що "скептицизм приходить і відходить".

"Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Шольцом. Він дуже твердо підтримує цілі НАТО і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України.

Не чув, щоб він висловлював якийсь скептицизм чи втому чи щось таке. У нього коаліційний уряд, в нього вибори будуть, але він виявив справжню сміливість в перегрупуванні німецької позиції", – сказав президент ПА НАТО.

Нагадаємо, французьке видання Le Monde з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО.

Між тим, у Білому домі нещодавно, коментуючи "план перемоги", заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.