Глава ПА НАТО оцінив шанси на згоду Байдена запросити Україну в Альянс
Президент Парламентської асамблеї НАТО, конгресмен Джеррі Конноллі вважає, що президент США Джо Байден до кінця свого терміну навряд чи вдасться до конкретних дій щодо запрошення України в Альянс без консультацій з союзниками.
Про це Конноллі сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
Конноллі зазначив, що президент Байден із симпатією ставиться щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО.
За словами конгресмена, Байден міг би мати "позитивне ставлення" щодо запрошення України приєднатися до НАТО до кінця свого президентського терміну протягом трьох місяців.
"Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО – це було б неможливим", – зазначив конгресмен, додавши, що зараз Байден сфокусований на пріоритеті завершення насильсвтва росіян в Україні.
Щодо скептичного ставлення Німеччини щодо запрошення для України, Коннолі зазначив, що "скептицизм приходить і відходить".
"Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Шольцом. Він дуже твердо підтримує цілі НАТО і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України.
Не чув, щоб він висловлював якийсь скептицизм чи втому чи щось таке. У нього коаліційний уряд, в нього вибори будуть, але він виявив справжню сміливість в перегрупуванні німецької позиції", – сказав президент ПА НАТО.
Нагадаємо, французьке видання Le Monde з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО.
Між тим, у Білому домі нещодавно, коментуючи "план перемоги", заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.