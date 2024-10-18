Білий дім: У НАТО немає консенсусу про запрошення України

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Про це заявив високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який інформував журналістів напередодні візиту глави Білого дому до Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

Посадовець відзначив, що зараз відбувається активна розмова про різні елементи плану, які були викладені Зеленським, а серед членів НАТО триває дискусія щодо запрошення України.

"Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення", – заявив високопосадовець.

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Разом з тим він нагадав про рішення Вашингтонського саміту НАТО, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства.

"Отже, питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", – сказав високопосадовець.

Він додав, що деякі елементи плану є довгостроковими, і "Україна хотіла б бачити їх реалізованими протягом багатьох-багатьох років, можливо, навіть десятиліть".

"Інші є більш короткостроковими, особливо з точки зору деяких військових можливостей, які вони прагнуть забезпечити для себе вже зараз. І дещо з цього ми вже активно робимо", – додав співрозмовник.

Як писала "Європейська правда", "план перемоги" складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО, для чого потрібна рішучість партнерів.

Другий пункт – про перенесення війни на територію Росії, третій пункт передбачає розміщення в Україні "комплексного неядерного стратегічного пакета стримування", четвертий пункт – про інвестиції у видобуток в Україні цікавих для багатьох країн цінних ресурсів та пʼятий пункт – про "післявоєнний час".