Глава ПА НАТО оценил шансы на согласие Байдена пригласить Украину в Альянс

Президент Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессмен Джерри Коннолли считает, что президент США Джо Байден до конца своего срока вряд ли прибегнет к конкретным действиям по приглашению Украины в Альянс без консультаций с союзниками.

Об этом Коннолли сказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Коннолли отметил, что президент Байден с симпатией относится к украинским устремлениям, включая членство в НАТО.

По словам конгрессмена, Байден мог бы иметь "положительное отношение" по приглашению Украины присоединиться к НАТО до конца своего президентского срока в течение трех месяцев.

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"Но прибегнет ли он к конкретным действиям без консультаций с другими союзниками по НАТО – это было бы невозможным", – отметил конгрессмен, добавив, что сейчас Байден сфокусирован на приоритете завершения насилия россиян в Украине.

Относительно скептического отношения Германии относительно приглашения для Украины, Конноли отметил, что "скептицизм приходит и уходит".

"Могу вам сказать, исходя из моих разговоров с канцлером Шольцом. Он очень твердо поддерживает цели НАТО и немецкие стремления вполне совпадают с американскими целями в отношении Украины.

Не слышал, чтобы он выражал какой-то скептицизм или усталость или что-то такое. У него коалиционное правительство, у него выборы будут, но он проявил настоящую смелость в перегруппировке немецкой позиции", – сказал президент ПА НАТО.

Напомним, французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО.

Между тем, в Белом доме недавно, комментируя "план победы", заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.