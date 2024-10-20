Глава ПА НАТО: Україні треба відновити суверенітет над її територіями до вступу в Альянс

Президент Парламентської асамблеї НАТО, конгресмен Джеррі Конноллі вважає, що про відкриття шляху України до НАТО варто говорити після відновлення українського суверенітету над її територіями.

Про це Конноллі сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Конноллі наголосив, що запрошення Україні на вступ до НАТО не видають просто зараз, тому що "зараз ведеться війна".

"Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО", – зазначив конгресмен.

Реклама:

Він запевнив, що розуміє "певний поспіх і нетерплячість з боку українців".

"Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено", – додав Конноллі.

Він заявив, що вважає кращим варіантом приєднання всієї України до НАТО, а на якоїсь її частини – варіант, який непублічно обговорюють західні посадовці.

"Я б сказав, що це кращий шлях руху вперед. Чи це єдиний шлях – можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, шоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", – заявив Конноллі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що західні посадовці, які обговорюють ідею територіальних поступок України в обмін на вступ у НАТО, не говорили з ним щодо цього питання, тому що бояться.

А французьке видання Le Monde з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО.