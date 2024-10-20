Глава ПА НАТО: Украине надо восстановить суверенитет над ее территориями до вступления в Альянс

Президент Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессмен Джерри Коннолли считает, что об открытии пути Украины в НАТО стоит говорить после восстановления украинского суверенитета над ее территориями.

Об этом Коннолли сказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Коннолли сказал, что приглашение Украине на вступление в НАТО не выдают прямо сейчас, потому что "сейчас ведется война".

"Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО", – отметил конгрессмен.

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Он заверил, что понимает "определенную спешку и нетерпеливость со стороны украинцев".

"Но мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины. И этим является присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено", – добавил Коннолли.

Он добавил, что считает лучшим вариантом присоединение всей Украины к НАТО, а какой-то ее части – вариант, который непублично обсуждают западные чиновники.

"Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Единственный ли это путь – возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", – заявил Коннолли.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, которые обсуждают идею территориальных уступок Украины в обмен на вступление в НАТО, не говорили с ним по этому вопросу, потому что боятся.

А французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО.