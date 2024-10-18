Зеленський: Захід ніколи не говорив з нами про "обмін" територій на НАТО, вони бояться

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні посадовці, які обговорюють ідею територіальних поступок України в обмін на вступ у НАТО, не говорили з ним щодо цього питання, тому що бояться.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що західні посадовці, які пропонують угоду, за якою Київ "обмінює" окуповані Росією території на членство в НАТО, не проводили з ним ніяких консультацій.

"Люди ніколи не говорили цього (нам). Люди бояться сказати (мені)", – сказав президент України.

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Він закликав цих посадовців покласти цю пропозицію відкрито "на стіл" перед українцями. "Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами", – відзначив український президент.

Зеленський сказав, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні" і не намагаються підірвати підтримку України.

Зеленський також заявив, що офіційне запрошення до вступу в НАТО є "єдиним способом" для України пережити російське вторгнення та змусити главу Росії Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення, яке посилює наші дипломатичні шляхи до закінчення війни", – сказав Зеленський.

Він порівняв дебати щодо запрошення до НАТО з попередніми дискусіями щодо надання Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16, коли західні столиці спочатку відмовлялися, а потім повільно змінювали думку і погоджувалися.

"Реакція на "план перемоги" точно така ж, як і на Patriots, F-16… Але ми повинні це зробити. Це єдиний спосіб вижити", – сказав він.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Раніше видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.

У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію.