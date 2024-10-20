У Тбілісі з прапорами ЄС і України почав збиратись проєвропейський марш

Учасники проєвропейського маршу в Тбілісі почали збиратися у різних локаціях міста, щоб долучитися до протестної акції на площі Свободи під девізом "Грузія обирає Євросоюз", яка проходить за шість днів до парламентських виборів.

Про це повідомило видання SOVA, пише "Європейська правда".

Зокрема, біля метро Марджанішвілі зібралися громадяни Грузії, члени і прихильники коаліції "Сильна Грузія". На одному з транспарантів – послання олігархові та засновнику партії влади "Грузинська мрія" Бідзіні Іванішвілі: "Через тиждень Бідзіна опиниться вдома, у Москві!".

Один із лідерів коаліції, Мамука Хазарадзе, наголосив, що важливо, щоб протест почули ті громадяни, які поки що не визначилися, йти чи не йти на парламентські вибори 26 жовтня.

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"Необов'язково голосувати за нас, але необхідно голосувати за опозиційні партії… Цією країною має керувати коаліційний уряд, якщо ми хочемо домогтися прогресу дуже швидким способом", – заявив Хазарадзе, лідер "Лело".

Тим часом, люди приходять із транспарантами, прапорами Грузії та Євросоюзу. Серед атрибутики також і прапор України. Це меседж про те, що обидві країни, які прагнуть до європейської сім'ї, мають спільний шлях.

На території зібрано наряд поліції – співробітники МВС стоять відокремлено.

О 19 годині всі колони учасників проєвропейського маршу попрямують до площі Свободи на протестну акцію і концерт. На акції, імовірно, з промовою виступить і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала голосувати за проєвропейські опозиційні партії.

Марш "Грузія обирає ЄС" організовано громадськими активістами у відповідь на де факто припинення вступу Грузії до ЄС через дії уряду.

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