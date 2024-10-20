В Тбилиси с флагами ЕС и Украины начал собираться проевропейский марш

Участники проевропейского марша в Тбилиси начали собираться на разных локациях города, чтобы присоединиться к протестной акции на площади Свободы под девизом "Грузия выбирает Евросоюз", которая проходит за шесть дней до парламентских выборов.

Об этом сообщило издание SOVA, пишет "Европейская правда".

В частности, у метро Марджанишвили собрались граждане Грузии, члены и сторонники коалиции "Сильная Грузия". На одном из транспарантов – послание олигарху и основателю партии власти "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили: "Через неделю Бидзина окажется дома, в Москве!".

Один из лидеров коалиции, Мамука Хазарадзе, подчеркнул, что важно, чтобы протест услышали те граждане, которые пока не определились, идти или не идти на парламентские выборы 26 октября.

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"Необязательно голосовать за нас, но необходимо голосовать за оппозиционные партии... Этой страной должно управлять коалиционное правительство, если мы хотим добиться прогресса очень быстрым способом", – заявил Хазарадзе, лидер „Лело".

Между тем, люди приходят с транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза. Среди атрибутики также и флаг Украины. Это месседж о том, что обе страны, которые стремятся в европейскую семью, имеют общий путь.

На территории собран наряд полиции – сотрудники МВД стоят обособленно.

В 19 часов все колонны участников проевропейского марша направятся к Площади Свободы на протестную акцию и концерт. На акции, вероятно, с речью выступит и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала голосовать за проевропейские оппозиционные партии.

Марш "Грузия выбирает ЕС" организован общественными активистами в ответ на де факто приостановку вступления Грузии в ЕС из-за действий правительства.

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