Євроінтеграційний референдум у Молдові визнали таким, що відбувся

Конституційний референдум щодо вступу Молдови до Європейського Союзу, який відбувається у неділю, визнано чинним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Центральна виборча комісія повідомила, що, за попередніми даними, до 18:00 у плебісциті взяли участь 42,44% виборців. Мінімальний поріг становить 33,33%.

Тим часом вибори президента також раніше вже визнали такими, що відбулися. Понад 48% молдован прийшли на вибори, тобто понад 1,4 мільйона зареєстрованих виборців.

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Найактивнішими виборчими округами є Дондюшани з явкою понад 47%, за ними йдуть Кріулень, Фалешти, Тараклія – ​​з понад 45%.

Понад 15 тисяч виборців з Лівобережжя Дністра скористалися своїм правом голосу на 30 відкритих виборчих дільницях. Також на цей час проголосувало понад 198 тисяч громадян діаспори.

На конституційному референдумі виборці мають відповісти на запитання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського Союзу?". Варіантів відповіді два – "Так" і "Ні".

Як повідомляла "ЄП", Придністров’я відмовилося від підвозу проросійських виборців на дільниці у Молдові.

Проросійський Додон бойкотував єврореферендум у Молдові.

Про настрої у Молдові перед виборами ми писали у статті "Від українців до гагаузів: хто та чому формує основу підтримки Кремля у Молдові".