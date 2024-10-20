Проросійський Додон бойкотував єврореферендум у Молдові

Лідер Партії соціалістів Молдови, проросійський експрезидент Ігор Додон проголосував на президентських виборах у Молдові, але не взяв бюлетень для участі в референдумі щодо європейського майбутнього країни.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон сказав, що проголосував за те, щоб "Молдова повернулася до нормальності".

"Я вважаю, що так звані "хороші часи" останніх чотирьох років мають закінчитися. Люди хочуть президента, який представлятиме всіх громадян, а не розділятиме їх на "хороших" і "поганих". Нам потрібен лідер, який поважає конституцію, виступає за справедливість і відкритий до діалогу як із Заходом, так і зі Сходом", – заявив Додон.

Реклама:

Щодо референдуму, то лідер соціалістів сказав, що "людей вводять в оману".

"Цей референдум не про європейську інтеграцію. Це референдум щодо зміни конституції. Ми вважаємо, що змінювати конституцію в такий спосіб не можна, тому я і мої колеги в цьому не беремо участі", – заявив він.

Додон вирішив не йти на вибори. Він висловив підтримку колишньому генпрокурору Александру Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії.

Стояногло – гагауз, він намагається зібрати голоси виборців Гагаузії, одного з найбільш проросійських та анти-сандівських регіонів Молдови. А ще він перебуває у давньому публічному конфлікті з президенткою Маєю Санду.

Про настрої у Молдові перед виборами ми писали у статті "Від українців до гагаузів: хто та чому формує основу підтримки Кремля у Молдові".