Прем’єр Нідерландів пробіг півмарафон в Амстердамі, заховавшись за псевдонімом

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під псевдонімом взяв участь у півмарафоні в Амстердамі та фінішував з результатом трохи меншим 2 годин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Дік Схооф зареєструвався на змагання під ім’ям "Петер Янсен" та не розкривав своєї участі до завершення забігу, як він пояснив – щоб уникнути підвищеної уваги. Проте на стартовому номері було його справжнє ім'я без прізвища.

Йому не вдалось цілковито заховатися від пильних громадян – декілька разів його впізнавали і прямо віталися як з "паном прем’єром", а на фініші Схоофа впіймали для коментарів журналісти.

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Дік Схооф здолав дистанцію з результатом 1 година 53 хвилини. Він давно і завзято займається бігом і вже бігав марафони.

Нагадаємо, у травні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пробігла свої перші 21 км у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України. У результаті їй вдалось зібрати 14 тисяч євро, за ці кошти придбали 100 дронів.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич захоплюється велосипедом і цьогоріч достроково завершив сезон через зламану руку.

Затятим спортсменом є також фінський президент Александр Стубб, він займається тріатлоном і бере участь у змаганнях, поєднуючи це захоплення з основною кар’єрою.