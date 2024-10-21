Премьер Нидерландов пробежал полумарафон в Амстердаме, скрывшись под псевдонимом

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф под псевдонимом принял участие в полумарафоне в Амстердаме и финишировал с результатом чуть меньше двух часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Дик Схоф зарегистрировался на соревнования под именем "Петер Янсен" и не раскрывал своего участия до завершения забега, как он объяснил – чтобы избежать повышенного внимания. Однако на стартовом номере было его настоящее имя без фамилии.

Ему не удалось полностью спрятаться от бдительных граждан – несколько раз его узнавали и прямо здоровались как с "господином премьером", а на финише Схофа поймали для комментариев журналисты.

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Дик Схоф преодолел дистанцию с результатом 1 час 53 минуты. Он давно и упорно занимается бегом и уже бегал марафоны.

Напомним, в мае министр иностранных дел Латвии Байба Браже пробежала свои первые 21 км в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро, за эти средства приобрели 100 дронов.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич увлекается велосипедом, но в этом году досрочно завершил сезон из-за сломанной руки.

Спортсменом является также финский президент Александр Стубб, он занимается триатлоном и участвует в соревнованиях, совмещая это увлечение с основной карьерой.