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Очільниця МЗС Латвії пробігла свій перший півмарафон для збору коштів на дрони для України

Новини — Неділя, 19 травня 2024, 17:11 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Латвії взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України, та подолала дистанцію півмарафону – 21 кілометр. 

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

У суботу Байба Браже оголосила, що зареєструвалася на дистанцію 21 км, що буде першим її півмарафоном, та буде бігти з номером 815 – як кількість днів, скільки Україна обороняється у повномасштабній війні. 

У неділю Байба Браже відзвітувала, що подолала обрану відстань, та подякувала за підтримку. 

"Ми зібрали вже майже 10 тисяч євро. Давайте докладемо ще трохи зусиль", – написала вона. 

За її словами, всього у забігу взяли участь близько 34 тисяч осіб. 

Збір на дрони на платформі Ziedot проводиться у співпраці з посольством України у Латвії. 

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Байбою Браже: "Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії".

Нагадаємо, раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників.

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Латвія
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