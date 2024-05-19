Очільниця МЗС Латвії пробігла свій перший півмарафон для збору коштів на дрони для України

Міністерка закордонних справ Латвії взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України, та подолала дистанцію півмарафону – 21 кілометр.

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

У суботу Байба Браже оголосила, що зареєструвалася на дистанцію 21 км, що буде першим її півмарафоном, та буде бігти з номером 815 – як кількість днів, скільки Україна обороняється у повномасштабній війні.

Thank you to all supporters! We have raised almost 🔟 k EUR. Let’s do a little bit more!



The half marathon was hard but I’m happy to be among the 34 thousand participants and finishers. I did it💪! Thanks to the organisers and training team, especially trainer Ilona Marhele. https://t.co/oouxK0LHpY pic.twitter.com/cI454sCZFp Реклама: May 19, 2024

У неділю Байба Браже відзвітувала, що подолала обрану відстань, та подякувала за підтримку.

"Ми зібрали вже майже 10 тисяч євро. Давайте докладемо ще трохи зусиль", – написала вона.

За її словами, всього у забігу взяли участь близько 34 тисяч осіб.

Збір на дрони на платформі Ziedot проводиться у співпраці з посольством України у Латвії.

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Байбою Браже: "Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії".

Нагадаємо, раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників.