Очільниця МЗС Латвії пробігла свій перший півмарафон для збору коштів на дрони для України

Міністерка закордонних справ Латвії взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України, та подолала дистанцію півмарафону – 21 кілометр.

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

У суботу Байба Браже оголосила, що зареєструвалася на дистанцію 21 км, що буде першим її півмарафоном, та буде бігти з номером 815 – як кількість днів, скільки Україна обороняється у повномасштабній війні.

Thank you to all supporters! We have raised almost 🔟 k EUR. Let’s do a little bit more!



The half marathon was hard but I’m happy to be among the 34 thousand participants and finishers. I did it💪! Thanks to the organisers and training team, especially trainer Ilona Marhele. https://t.co/oouxK0LHpY pic.twitter.com/cI454sCZFp

