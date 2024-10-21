Страны ЕС: Грузия не сможет стать членом ЕС, если власть не изменит курс

Министры по делам Европы 13 стран-членов Европейского Союза заявили, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если правительство не изменит свой курс.

Об этом говорится в совместном заявлении по вопросу Грузии, цитирует SOVA, передает "Европейская правда".

В совместном заявлении 13 стран-членов ЕС говорится о том, что Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если правительство не изменит свой курс и "даже малейшее смягчение или другое толкование этого четкого решения является либо ошибкой, либо просто ложью".

Страны призвали Грузию обеспечить свободное и справедливое проведение предстоящих выборов.

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Они акцентировали, что грузинский народ многого достиг за последние десятилетия, а подача заявки Грузии на вступление в ЕС в марте 2022 года стала исторической вехой на этом пути.

"Как друзья Грузии и министры по делам Европы наших стран, мы считаем необходимым еще раз озвучить европейскую позицию в отношении Грузии, чтобы исправить неправильное восприятие и сознательное искажение европейских перспектив Грузии", – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года при условии выполнения девяти шагов Еврокомиссии.

Однако за последний период был принят аналог российского закона об иноагентах, что приостановило евроинтеграцию страны.

Министры по делам Европы отметили, что так называемый закон "О прозрачности иностранного влияния" ни по содержанию, ни по духу не соответствует основным нормам и ценностям ЕС. Он подрывает фундаментальные права граждан Грузии, которые лежат в основе обязательств, взятых Грузией на пути к членству в ЕС.

Также они вспомнили о законодательном пакете, ограничивающем права представителей ЛГБТ и акцентировали, что это – еще больше уводит Грузию с пути ЕС.

Как известно, на саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии.

На площади Свободы в Тбилиси в воскресенье, 20 октября, собралась многолюдная акция в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз".

Марш "Грузия выбирает ЕС" организован общественными активистами в ответ на де-факто приостановку вступления Грузии в ЕС из-за действий правительства.

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