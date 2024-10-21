Кремль має "дуже багато запитань" до підрахунку голосів у Молдові

Речник Кремля Дмитрій Пєсков у своєму коментарі щодо виборів президента та конституційного референдуму у Молдові щодо вступу до ЄС заявив, що підрахунок голосів викликає "дуже багато запитань".

Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

За словами кремлівського речника, "ті показники, які ми зараз бачимо, за якими ми спостерігаємо, і динаміка їхніх змін, звичайно, викликає дуже багато запитань".

"Перше те, що ми бачимо, – це, звичайно, такі, скажімо так, механічні важкозрозумілі темпи приросту голосів за (Маю) Санду і на користь тих учасників референдуму, які висловлюються за орієнтацію на Євросоюз", – заявив Пєсков.

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"Власне, будь-який спостерігач, який хоч трохи розуміє суть політичних процесів, може відфіксувати ці аномалії з приростом цих голосів", – додав він.

Пєсков заявив, що виборча кампанія у Молдові пройшла в "невільних" умовах, коли "опозиційні сили" (підтримувана Кремлем опозиція. – Ред.) були "позбавлені можливості займатися будь-якою агітацією, займатися електоральним процесом, коли їх переслідували, їх кидали до в'язниць, їх піддавали допитам, їх не пускали до країни".

Пєсков також сказав, що Мая Санду повинна представити докази того, що у голосування втрутилися злочинні групи, яких підтримують іноземні сили. З таким звинуваченням Санду виступила напередодні.

Нагадаємо, під час підрахунку голосів на євроінтеграційному референдумі у Молдові кількість голосів на підтримку руху країни в ЄС тільки незначно перевищила кількість противників лише після того, як опрацювали протоколи із дільниць в діаспорі, яка традиційно має проєвропейську позицію та підтримує президентку Санду.

У межах країни більшість жителів Молдови виступили проти євроінтеграційного курсу.

Також кількість голосів за Санду суттєво зросла після додавання протоколів із закордонних дільниць. Санду набрала понад 40% голосів виборців, але цього недостатньо для перемоги у першому турі.

Водночас, із ранку понеділка сайт молдовської ЦВК працює проблематично, й результати голосування не завантажуються.

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