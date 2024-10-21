У Кремля "очень много вопросов" к подсчету голосов в Молдове

Представитель Кремля Дмитрий Песков в своем комментарии о выборах президента и конституционном референдуме в Молдове по вступлению в ЕС заявил, что подсчет голосов вызывает "очень много вопросов".

Пескова цитирует российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

По словам кремлевского спикера, "те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов".

"Первое то, что мы видим, – это, конечно, такие, скажем так, механические труднообъяснимые темпы прироста голосов за (Майю) Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз", – заявил Песков.

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"Собственно, любой наблюдатель, который хоть немного понимает суть политических процессов, может зафиксировать эти аномалии с приростом этих голосов", – добавил он.

Песков заявил, что избирательная кампания в Молдове прошла в "несвободных" условиях, когда "оппозиционные силы" (поддерживаемая Кремлем оппозиция. – Ред.) были "лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, заниматься электоральным процессом, когда их преследовали, их бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну".

Песков также сказал, что Майя Санду должна представить доказательства того, что в голосование вмешались преступные группы, которых поддерживают иностранные силы. С таким обвинением Санду выступила накануне.

Напомним, во время подсчета голосов на евроинтеграционном референдуме в Молдове количество голосов в поддержку движения страны в ЕС только незначительно превысило количество противников только после того, как обработали протоколы с участков в диаспоре, которая традиционно имеет проевропейскую позицию и поддерживает президента Санду.

В пределах страны большинство жителей Молдовы выступили против евроинтеграционного курса.

Также количество голосов за Санду существенно возросло после добавления протоколов с зарубежных участков. Санду набрала более 40% голосов избирателей, но этого недостаточно для победы в первом туре.

В то же время, с утра понедельника сайт молдавской ЦИК работает проблематично, и результаты голосования не загружаются.

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