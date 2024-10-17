Німеччина підіймала авіацію через російський Іл-20 над Балтійським морем
Новини — Четвер, 17 жовтня 2024, 09:49 —
У середу, 16 жовтня, Німеччина підіймала у небо свої винищувачі через російський літак Іл-20.
Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як повідомили німецькі військові, Іл-20 летів без плану польоту і радіозв'язку.
Російський літак зафіксували над міжнародними водами Балтійського моря.
Після цього з німецького аеродрому Росток-Лаазі злетіли винищувачі Eurofighter, які супроводжували російський Іл-20.
Влітку військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами підіймалися в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.
У серпні повідомляли, що російський розвідувальний літак влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, не вийшовши на зв'язок з авіадиспетчерами, на його перехоплення у повітря піднімалися винищувачі німецьких і шведських ВПС.
У вересні повідомлялося, що впродовж року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.