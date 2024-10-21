Греция отказалась от участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии

Греция отклонила запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства, ссылаясь на свои текущие обязательства на Балканах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщила греческая газета, страны Балтии обратились к стране с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства.

В ответ греческие власти заявили, что их военно-воздушные силы уже задействованы в патрулировании воздушного пространства Албании, Черногории и Северной Македонии, а в 2025 году они планируют участвовать в охране воздушного пространства Болгарии.

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Как известно, греческие F-16 регулярно патрулируют Балканский регион, а также совместно с Италией обеспечивают безопасность неба Болгарии.

Истребители союзников охраняют воздушное пространство стран Балтии с момента их присоединения к НАТО в 2004 году.

Отметим, в сентябре сообщалось, что в течение года над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.

А в среду, 16 октября, Германия поднимала в небо свои истребители из-за российского самолета Ил-20, который зафиксировали над международными водами Балтийского моря.