Цього року російські військові літаки 109 разів наближалися до кордону Латвії

Цього року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.

Про це повідомили агентству LETA в Національних збройних силах Латвії, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Минулого року було зафіксовано 159 випадків.

Наприклад, цього тижня Повітряні сили повідомили, що патрульні літаки НАТО вилетіли з військової бази в Лієлварді і вирушили на виклик, щоб ідентифікувати російський літак Іл-20, який регулярно літає над Балтійським морем без транспондера або плану польоту.

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Нагадаємо, у червні Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24 вперше з того часу, коли стала повноправним членом НАТО.

Перед тим про схожий інцидент заявила Фінляндія, це також був перший подібний випадок з моменту вступу країни до НАТО минулого року.