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Цього року російські військові літаки 109 разів наближалися до кордону Латвії

Новини — Неділя, 1 вересня 2024, 15:01 — Іванна Костіна

Цього року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.

Про це повідомили агентству LETA в Національних збройних силах Латвії, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Минулого року було зафіксовано 159 випадків.

Наприклад, цього тижня Повітряні сили повідомили, що патрульні літаки НАТО вилетіли з військової бази в Лієлварді і вирушили на виклик, щоб ідентифікувати російський літак Іл-20, який регулярно літає над Балтійським морем без транспондера або плану польоту.

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Нагадаємо, у червні Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24 вперше з того часу, коли стала повноправним членом НАТО. 

Перед тим про схожий інцидент заявила Фінляндія, це також був перший подібний випадок з моменту вступу країни до НАТО минулого року.

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Латвія
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