Німеччина відкрила військово-морську штаб-квартиру на Балтійському морі

У понеділок, 21 жовтня, Німеччина відкрила новий багатонаціональний військово-морський штаб на Балтійському морі, який здатний керувати операціями НАТО.

Про це повідомило агентство Reuters, цитуючи слова міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, передає "Європейська правда".

Як акцентував Пісторіус, послання партнерам та тим, "хто загрожує миру" просте: "Німеччина твердо дотримується своїх зобов'язань".

"Штаб-квартира відіграватиме вирішальну роль у підготовці звітів про військову обстановку і реагуванні на регіональні виклики, включаючи захист інтересів країн-членів НАТО від агресивних дій, особливо з огляду на близькість Росії", – сказав Пісторіус.

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Як зазначило агентство, створення центру підкреслює вирішальне значення Балтійського моря для НАТО.

Німеччина, яка має найбільший військово-морський флот у регіоні, вже давно занепокоєна присутністю Москви в Балтійському морі.

Новий штаб, який налічуватиме близько 120 німецьких і до 60 міжнародних співробітників у мирний час, очолить німецький адмірал з польським заступником і шведським начальником штабу.

Як пишуть журналісти, вже 11 країн розмістили там свій персонал – Данія, Естонія, Велика Британія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція і Швеція.

Ще у вересні 2023 року Німеччина пропонувала НАТО взяти на себе керівництво військово-морськими силами Альянсу з регіонального морського штабу на Балтійському морі.

Нагадаємо, у травні колишній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що господар Кремля Владімір Путін хоче контролювати Балтійське море.

16 жовтня стало відомо, що протягом наступних чотирьох років Польща, Німеччина і Швеція перебирають на себе командування військово-морськими навчаннями і операціями Північноатлантичного альянсу в Балтійському морі.

Читайте більше про претензії Росії на морські кордони в архівній статті "ЄвроПравди".