Германия открыла военно-морскую штаб-квартиру на Балтийском море

В понедельник, 21 октября, Германия открыла новый многонациональный военно-морской штаб на Балтийском море, который способен управлять операциями НАТО.

Об этом сообщило агентство Reuters, цитируя слова министра обороны страны Бориса Писториуса, передает "Европейская правда".

Как акцентировал Писториус, послание партнерам и тем, "кто угрожает миру", простое: "Германия твердо придерживается своих обязательств".

"Штаб-квартира будет играть решающую роль в подготовке отчетов о военной обстановке и реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов стран-членов НАТО от агрессивных действий, особенно учитывая близость России", – сказал Писториус.

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Как отметило агентство, создание центра подчеркивает решающее значение Балтийского моря для НАТО.

Германия, которая имеет самый большой военно-морской флот в регионе, уже давно обеспокоена присутствием Москвы в Балтийском море.

Новый штаб, который будет насчитывать около 120 немецких и до 60 международных сотрудников в мирное время, возглавит немецкий адмирал с польским заместителем и шведским начальником штаба.

Как пишут журналисты, уже 11 стран разместили там свой персонал – Дания, Эстония, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция и Швеция.

Еще в сентябре 2023 года Германия предлагала НАТО взять на себя руководство военно-морскими силами Альянса из регионального морского штаба на Балтийском море.

Напомним, в мае бывший главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

16 октября стало известно, что в течение следующих четырех лет к Польше, Германии и Швеции переходит командование военно-морскими учениями и операциями Североатлантического альянса в Балтийском море.

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