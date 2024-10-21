У Литві пропонують повернутись до дискусії про західні війська в Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на тлі повідомлень про залучення військ КНДР до війни в Україні Заходу слід повернутись до ідеї відправки військ на українську територію.

Про це литовський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав про заяви французького президента Емманюеля Макрона, який не виключав можливості відправки західних військ в Україну і закликав повернутись до них.

"Ми все ще пасемо задніх, реагуючи на ескалацію, замість того щоб змінити це. Ідеї Макрона слід переглянути, краще пізно, ніж ніколи", – підкреслив Ландсбергіс.

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Своєю чергою спікерка парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен також вважає, що ідея щодо відправки західних інструкторів в Україну варта уваги.

На її думку, в умовах прямої участі Північної Кореї у військових діях Росії нездатність Заходу ухвалювати рішучі рішення тільки сприяє ескалації.

"Пряма участь Північної Кореї у військових діях проти України показує, що "вісь зла" – Росія, Іран, Північна Корея – ефективно координує свої дії в атаках на Україну", – наводить слова Чміліте-Нільсен LRT.

Вона наголосила, що нерішучість західних країн і "намальовані" ними червоні лінії "не зупиняють ескалації, а лише заохочують її".

"Пасивність – це ескалація, нерішучість – це ескалація. Просто нездатність домовитися про дуже конкретні, жорсткі санкції проти Росії – це теж ескалація", – зазначила спікерка.

Тому, продовжила вона, висунута Макроном деякий час тому ідея спрямувати війська в Україну заслуговує на увагу.

"Вона заслуговує не тільки на обговорення, а й на певні дії, особливо зараз, коли ми бачимо, що північнокорейські війська вже вирушають воювати в Україну", – додала Чміліте-Нільсен.

Нагадаємо, Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило минулої п'ятниці, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що якщо участь північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України підтвердиться, це засвідчить "рівень відчаю" Кремля.