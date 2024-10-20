Остін не підтверджує відправку солдатів КНДР в Росію, щоб воювати з Україною

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

Про це він заявив на пресконференції в Неаполі в суботу, повідомляє "Єврпейська правда".

"Я не можу підтвердити ці повідомлення на цей момент. Це те, що ми продовжимо досліджувати", – сказав глава Пентагону.

Остін наголосив, що такий крок викликав би занепокоєння, якщо це правда.

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Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило в п'ятницю, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

У четвер президент України Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.

Однак генсек НАТО Марк Рютте заявив цього тижня, що на цьому етапі цьому немає жодних доказів.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що якщо участь північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України підтвердиться, це засвідчить "рівень відчаю" Кремля.