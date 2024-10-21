В Литве предлагают вернуться к дискуссии о западных войсках в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на фоне сообщений о привлечении войск КНДР к войне в Украине Западу следует вернуться к идее отправки войск на украинскую территорию.

Об этом литовский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он напомнил о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона, который не исключал возможности отправки западных войск в Украину и призвал вернуться к ним.

"Мы все еще отстаем, реагируя на эскалацию, вместо того чтобы изменить это. Идеи Макрона следует пересмотреть, лучше поздно, чем никогда", – подчеркнул Ландсбергис.

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В свою очередь спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен также считает, что идея об отправке западных инструкторов в Украину стоит внимания.

По ее мнению, в условиях прямого участия Северной Кореи в военных действиях России неспособность Запада принимать решительные решения только способствует эскалации.

"Прямое участие Северной Кореи в военных действиях против Украины показывает, что "ось зла" – Россия, Иран, Северная Корея – эффективно координирует свои действия в атаках на Украину", – приводит слова Чмилите-Нильсен LRT.

Она подчеркнула, что нерешительность западных стран и "нарисованные" ими красные линии "не останавливают эскалацию, а лишь поощряют ее".

"Пассивность – это эскалация, нерешительность – это эскалация. Просто неспособность договориться об очень конкретных, жестких санкциях против России – это тоже эскалация", – отметила спикер.

Поэтому, продолжила она, выдвинутая Макроном некоторое время назад идея направить войска в Украину заслуживает внимания.

"Она заслуживает не только обсуждения, но и определенных действий, особенно сейчас, когда мы видим, что северокорейские войска уже отправляются воевать в Украину", – добавила Чмилите-Нильсен.

Напомним, Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в прошлую пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.

В субботу, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что если участие северокорейских военных на стороне РФ в войне против Украины подтвердится, это покажет "уровень отчаяния" Кремля.