Глава МЗС Литви хоче розслідування втручання РФ у референдум в Молдові

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає до розслідування можливого втручання Росії у референдум у Молдові щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністр закордонних справ Литви очікує, що результати референдуму будуть сприятливими для "європейського напрямку" Молдови. Водночас він вважає за необхідне розслідувати російський вплив на волевиявлення молдован.

"Підкуп виборців, втручання у вибори, дезінформаційна кампанія – ці події повинні бути розслідувані, і треба дати відповідь, як це вплинуло на вибори, наскільки незаконними способами вплинули на думку людей під час цієї виборчої кампанії", – сказав Ландсбергіс журналістам у понеділок.

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Коментуючи референдум, проєвропейська президентка Молдови Мая Санду заявила в неділю ввечері, що країна стала свідком "безпрецедентного нападу на свободу і демократію нашої країни, як сьогодні, так і в останні місяці", звинувативши в результатах "злочинні угруповання, які працюють разом з іноземними силами, ворожими нашим національним інтересам".

Дані молдовської ЦВК після підрахунку 99,46% голосів виборців підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС – проте з дуже незначним відривом.

У ЄС поки офіційно не коментують результати референдуму та першого туру виборів у Молдові, однак нагадують про умови безпрецедентного втручання Росії, у яких пройшла виборча кампанія.

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