Глава МИД Литвы хочет расследования вмешательства РФ в референдум в Молдове

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает к расследованию возможного вмешательства России в референдум в Молдове о вступлении в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министр иностранных дел Литвы ожидает, что результаты референдума будут благоприятными для "европейского направления" Молдовы. В то же время он считает необходимым расследовать российское влияние на волеизъявление молдаван.

"Подкуп избирателей, вмешательство в выборы, дезинформационная кампания – эти события должны быть расследованы, и надо дать ответ, как это повлияло на выборы, насколько незаконными способами повлияли на мнение людей во время этой избирательной кампании", – сказал Ландсбергис журналистам в понедельник.

Реклама:

Комментируя референдум, проевропейский президент Молдовы Майя Санду заявила в воскресенье вечером, что страна стала свидетелем "беспрецедентного нападения на свободу и демократию нашей страны, как сегодня, так и в последние месяцы", обвинив в результатах "преступные группировки, которые работают вместе с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам".

Данные молдовской ЦИК после подсчета 99,46% голосов избирателей подтвердили положительный ответ граждан Молдовы на конституционном референдуме по вступлению в ЕС – однако с очень незначительным отрывом.

В ЕС пока официально не комментируют результаты референдума и первого тура выборов в Молдове, однако напоминают об условиях беспрецедентного вмешательства России, в которых прошла избирательная кампания.

Читайте также: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.