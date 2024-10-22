Глава МЗС Німеччини відчула полегшення після єврореферендуму в Молдові

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, що відчула полегшення з приводу того, що молдовани з невеликою перевагою проголосували за закріплення в конституції курсу уряду на Європейський Союз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

За даними молдовської ЦВК, 50,46% виборців проголосували за проєвропейський курс після підрахунку всіх бюлетенів.

"Так, це було дуже гостро. Але це велике полегшення для всіх нас, і ми щиро вітаємо вас", – сказала німецька міністерка на спільному виступі з колегами з Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Норвегії та Швеції в Берліні.

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Бербок назвала стратегію членства Молдови в ЄС "найкращою гарантією безпеки для місцевого населення, щоб воно могло жити в мирі і свободі в майбутньому".

"Ми на 100% єдині і рішучі в нашій підтримці не тільки України, але й Молдови", – сказала також Бербок, маючи на увазі своїх північноєвропейських колег.

Два з половиною роки тому, додала Бербок, правитель Росії Владімір Путін напав не лише на Україну, але й на Молдову – "в цьому випадку не армією, а гібридною війною".

Прихильники ЄС виграли референдум у Молдові з відривом у 13 596 голосів.

У ЄС, коментуючи вибори та референдум у Молдові, заявили, що вони відбувались в умовах безпрецедентного втручання Росії.

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