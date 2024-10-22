Глава МИД Германии почувствовала облегчение после еврореферендума в Молдове
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что почувствовала облегчение по поводу того, что молдаване с небольшим перевесом проголосовали за закрепление в конституции курса правительства на Европейский Союз.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.
По данным молдавской ЦИК, 50,46% избирателей проголосовали за проевропейский курс после подсчета всех бюллетеней.
"Да, это было очень остро. Но это большое облегчение для всех нас, и мы искренне поздравляем вас", – сказала немецкий министр на совместном выступлении с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Норвегии и Швеции в Берлине.
Бербок назвала стратегию членства Молдовы в ЕС "лучшей гарантией безопасности для местного населения, чтобы оно могло жить в мире и свободе в будущем".
"Мы на 100% едины и решительны в нашей поддержке не только Украины, но и Молдовы", – сказала также Бербок, имея в виду своих североевропейских коллег.
Два с половиной года назад, добавила Бербок, правитель России Владимир Путин напал не только на Украину, но и на Молдову – "в этом случае не армией, а гибридной войной".
Сторонники ЕС выиграли референдум в Молдове с отрывом в 13 596 голосов.
В ЕС, комментируя выборы и референдум в Молдове, заявили, что они проходили в условиях беспрецедентного вмешательства России.
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