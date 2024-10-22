Іванішвілі: На Заході пропонували Грузії повоювати з Росією 3-4 дні і "піти в ліс"

Почесний голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" та номер один у її виборчому списку Бідзіна Іванішвілі заявив, що західні посадовці чинили тиск на Грузію, аби вона відкрила з РФ "другий фронт" з перспективою отримання західної підтримки у партизанській війні.

Про це Іванішвілі заявив у інтерв’ю, яке наводить портал SOVA, пише "Європейська правда".

За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".

"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.

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За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.

"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.

Він також заявив, що 2008 року Грузію та Україну не прийняли в НАТО "реальні координатори" Альянсу, тому що приберігали їх для "живої сили" у війні проти РФ.

Грузинська влада після початку великої російсько-української війни переконує, нібито в Грузії хочуть відкрити "другий фронт" проти Росії, і тільки "Грузинська мрія" здатна цьому запобігти і зберегти мир.

Ця риторика особливо посилилася напередодні парламентських виборів 26 жовтня, які відбудуться за пропорційною системою, що збільшує шанси опозиційних партій. "Грузинська мрія" звинувачує опозицію у тому, що вона, мовляв, хоче відкрити "другий фронт" і принести війну в Грузію.

Парламентські вибори у Грузії розглядаються як вибір між продовженням антизахідного розвороту чинної партії влади і відновленням європейського курсу. На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії через політику чинної влади.

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