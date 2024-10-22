Іванішвілі: Україну і Грузію не взяли у НАТО, щоб приберегти як "живу силу" для війни з РФ

Почесний голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" та номер один у її виборчому списку Бідзіна Іванішвілі заявив, що 2008 року Грузію та Україну не прийняли в НАТО "реальні координатори" Альянсу, тому що приберігали їх для "живої сили" у війні проти РФ.

Про це Іванішвілі заявив у інтерв’ю, яке наводить портал SOVA, пише "Європейська правда".

Іванішвілі, засновник "Грузинської мрії" та проросійський олігарх, ствердив, що на саміті НАТО 2008 року Україні та Грузії відмовили не через блокаду однієї чи двох країн, а тому що так вирішили "координатори НАТО" – "ті, хто насправді керує НАТО".

Він заявив, що ці "координатори" не хотіли приймати Україну і Грузію "з елементарної причини".

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"Дуже багато заяв робиться від західних політиків про те, що, мовляв, ми робимо все, щоб НАТО не вплутувалося у війну Росії, що ми дамо Україні зброю, гроші, всі засоби, але як жива сила має бути тільки Україна... Це і 2008 року, звичайно ж, планувалося", – заявив Іванішвілі, говорячи про тогочасну російсько-грузинську війну.

"Вони саме для цього приберігали Грузію і Україну, саме тому їх не прийняли в НАТО, на цьому тлі ми пройшли хорошу репетицію від Саакашвілі, і в 2008 році він втягнув нас у першу війну", – додав Іванішвілі.

Грузинська влада після початку великої російсько-української війни переконує, нібито в Грузії хочуть відкрити "другий фронт" проти Росії, і тільки "Грузинська мрія" здатна цьому запобігти і зберегти мир.

Ця риторика особливо посилилася напередодні парламентських виборів 26 жовтня, які відбудуться за пропорційною системою, що збільшує шанси опозиційних партій. "Грузинська мрія" звинувачує опозицію у тому, що вона, мовляв, хоче відкрити "другий фронт" і принести війну в Грузію.

Парламентські вибори у Грузії розглядаються як вибір між продовженням антизахідного розвороту чинної партії влади і відновленням європейського курсу. На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії через політику чинної влади.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що російські розвідувальні структури протягом років здійснювали збір внутрішньої інформації про грузинський уряд і великі компанії країни завдяки масштабній кампанії кібершпигунства.

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