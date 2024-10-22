Иванишвили: На Западе предлагали Грузии повоевать с Россией 3-4 дня и "уйти в лес"

Почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" и номер один в ее избирательном списке Бидзина Иванишвили заявил, что западные чиновники оказывали давление на Грузию, чтобы она открыла с РФ "второй фронт" с перспективой получения западной поддержки в партизанской войне.

Об этом Иванишвили заявил в интервью, которое приводит портал SOVA, пишет "Европейская правда".

По словам Иванишвили, бывший премьер Грузии и нынешний глава "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили рассказал, что один из высокопоставленных чиновников Запада предложил Грузии "повоевать 3-4 дня, а затем продолжить партизанскую борьбу в лесу".

"У бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили... с высокопоставленным чиновником одной страны состоялся такой разговор. Ираклий спросил: да, но как вы себе представляете, сколько дней мы можем продержаться? Наверное (ответили ему. – Ред.), 3-4 дня. И тогда он спросил: да, но ведь вы губите нас через 3-4 дня?!" – рассказал Иванишвили.

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По его словам, западный собеседник ответил, что грузин – 3 миллиона, и россияне не смогут убить их за 3-4 дня.

"(Западный чиновник сказал. – Ред.): вы можете уйти в лес, организовав партизанское движение, и мы обеспечим вас, поможем вам и будем работать оттуда. Такова была реальность", – сказал Иванишвили.

Он также заявил, что в 2008 году Грузию и Украину не приняли в НАТО "реальные координаторы" Альянса, потому что приберегали их для "живой силы" в войне против РФ.

Грузинские власти после начала большой российско-украинской войны убеждают, что якобы в Грузии хотят открыть "второй фронт" против России, и только "Грузинская мечта" способна это предотвратить и сохранить мир.

Эта риторика особенно усилилась накануне парламентских выборов 26 октября, которые пройдут по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиционных партий. "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в том, что она, мол, хочет открыть "второй фронт" и принести войну в Грузию.

Парламентские выборы в Грузии рассматриваются как выбор между продолжением антизападного разворота действующей партии власти и восстановлением европейского курса. На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии из-за политики действующей власти.

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