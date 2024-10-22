Хорватія зробила крок до участі в ініціативі НАТО з підтримки України

У парламенті Хорватії зробили перший крок до участі військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

У понеділок 21 жовтня питання розглянули у парламентському комітеті з оборони. Його члени сімома голосами "за" підтримали відправку хорватських військових в рамках ініціативи НАТО NSATU. Проти проголосував один депутат і ще двоє утрималися.

Міністр оборони Іван Анушич у своєму виступі на засіданні комітету підкреслив, що НАТО не стане стороною збройного конфлікту через діяльність цієї місії, і вона діє виключно на території країн-членів НАТО. Анушич звернув увагу, що від участі в NSATU з країн-членів НАТО відмовилася лише Угорщина.

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"Мене запитують, чому президент Республіки робить заяви проти НАТО та західних альянсів, і ніхто не розуміє, чому він це робить, чому Хорватія повертає компас до тих, проти кого ми воювали", – сказав Анушич, маючи на увазі Росію і Сербію.

Голосування у парламентській залі має відбутися 25 жовтня, для ухвалення рішення потрібно дві третини голосів – щонайменш 101 голос. За участь Хорватії і ініціативі NSATU виступає керівна партія HDZ, проти – опозиція, головним чином SDP та Most.

Нагадаємо, раніше президент Хорватії Зоран Міланович відмовився погодити участь хорватських офіцерів у місії NSATU, заявивши, що таким чином він "запобігає участі Хорватії в конфлікті". У разі схвалення рішення у парламентській залі Міланович вже не зможе заблокувати його.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні влітку погодили створення NSATU – нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

Повідомляли, що NSATU запрацює наприкінці цього року.