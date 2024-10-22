Хорватия сделала шаг к участию в инициативе НАТО по поддержке Украины

В парламенте Хорватии сделали первый шаг к участию военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

В понедельник 21 октября вопрос рассмотрели в парламентском комитете по обороне. Его члены семью голосами "за" поддержали отправку хорватских военных в рамках инициативы НАТО NSATU. Против проголосовал один депутат и еще двое воздержались.

Министр обороны Иван Анушич в своем выступлении на заседании комитета подчеркнул, что НАТО не стал и не станет стороной вооруженного конфликта из-за деятельности этой миссии, и она действует исключительно на территории стран-членов НАТО. Анушич обратил внимание, что от участия в NSATU из стран-членов НАТО отказалась только Венгрия.

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"Меня спрашивают, почему президент Республики делает заявления против НАТО и западных альянсов, и никто не понимает, почему он это делает, почему Хорватия поворачивает компас к тем, против кого мы воевали", – сказал Анушич, имея в виду Россию и Сербию.

Голосование в парламентском зале должно состояться 25 октября, для принятия решения нужно две трети голосов – минимум 101 голос. За участие Хорватии и инициативе NSATU выступает правящая партия HDZ, против – оппозиция, главным образом SDP и Most.

Напомним, ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался согласовать участие хорватских офицеров в миссии NSATU, заявив, что таким образом он "предотвращает участие Хорватии в конфликте". В случае принятия решения в парламентском зале Миланович уже не сможет заблокировать его.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне летом согласовали создание NSATU – новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Сообщалось, что NSATU заработает в конце этого года.