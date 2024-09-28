Структура НАТО з координації допомоги та тренувань для України запрацює до кінця року
Новий Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), про створення якого лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні, запрацює наприкінці цього року.
Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє "Європейська правда".
За словами Бауера, NSATU покликаний допомогти Україні перемогти в нинішній повномасштабній війні Росії, забезпечуючи навчання військових та своєчасну військову допомогу.
Наразі, зазначив топвійськовий НАТО, триває процес створення команди NSATU, для чого потрібна інфраструктура.
"Країни повинні надіслати людей до цього штабу. І зараз ідея полягає в тому, що до кінця цього року ми матимемо команду, як-то кажуть, оперативно здатною. Це означає, що він може почати свою роботу", – додав Бауер.
Він зазначив, що NSATU – це один зі стовпів підтримки України з боку Альянсу, другим є Центр аналізу, навчання та освіти Україна-НАТО (JATEC), який днями запрацював у Польщі, а третім – фінансова підтримка.
Нагадаємо, на саміті НАТО також погодили створення NSATU – нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі.
Також Альянс планує посилити присутність в Україні на всіх рівнях, аби підготувати державу до майбутнього членства.