Структура НАТО з координації допомоги та тренувань для України запрацює до кінця року

Новий Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), про створення якого лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні, запрацює наприкінці цього року.

Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бауера, NSATU покликаний допомогти Україні перемогти в нинішній повномасштабній війні Росії, забезпечуючи навчання військових та своєчасну військову допомогу.

Наразі, зазначив топвійськовий НАТО, триває процес створення команди NSATU, для чого потрібна інфраструктура.

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"Країни повинні надіслати людей до цього штабу. І зараз ідея полягає в тому, що до кінця цього року ми матимемо команду, як-то кажуть, оперативно здатною. Це означає, що він може почати свою роботу", – додав Бауер.

Він зазначив, що NSATU – це один зі стовпів підтримки України з боку Альянсу, другим є Центр аналізу, навчання та освіти Україна-НАТО (JATEC), який днями запрацював у Польщі, а третім – фінансова підтримка.

Нагадаємо, на саміті НАТО також погодили створення NSATU – нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

Також Альянс планує посилити присутність в Україні на всіх рівнях, аби підготувати державу до майбутнього членства.