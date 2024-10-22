Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Президент Володимир Зеленський вважає, що переможець президентських виборів у США здійснить певні кроки щодо російсько-української війни ще до січня, до офіційної інавгурації.

Про це президент сказав у понеділок під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Президент вважає, що готовність росіян до переговорів залежить від виборів в Сполучених Штатах.

"Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку", – сказав глава держави.

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За словами Зеленського, з інформації, яку він отримав на зустрічах із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, "вони не будуть чекати до січня".

"Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", – сказав глава держави.

Президент відзначив, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, але він не став би їх порівнювати.

Між тим, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс бачить ризики того, що у разі перемоги Трампа Росія виграє війну.

Це не перша така її заява – вона висловила таку думку і під час дебатів із Трампом.

Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.