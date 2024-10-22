Зеленский: И Трамп, и Харрис смогут сделать "что-то" по войне в Украине до января

Президент Владимир Зеленский считает, что победитель президентских выборов в США осуществит определенные шаги по российско-украинской войне еще до января, до официальной инаугурации.

Об этом президент сказал в понедельник во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Президент считает, что готовность россиян к переговорам зависит от выборов в Соединенных Штатах.

"Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", – сказал глава государства.

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По словам Зеленского, из информации, которую он получил на встречах с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, "они не будут ждать до января".

"Они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", – сказал глава государства.

Президент отметил, что встречи и с Харрис, и с Трампом были хорошими, но он не стал бы их сравнивать.

Между тем, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис видит риски того, что в случае победы Трампа Россия выиграет войну.

Это не первое такое ее заявление – она высказала такое мнение и во время дебатов с Трампом.

Дональд Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.