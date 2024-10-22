Гарріс вважає, що перемога Трампа загрожує перемогою РФ над Україною

Кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що "Путін сидітиме у Києві", якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу.

Як пише "Європейська правда", її слова наводить CNN.

Камала Гарріс, виступаючи на передвиборчій події у Мічигані, нагадала неодноразові обіцянки Трампа завершити російсько-українську війну в межах доби.

"Прочитайте це і усвідомте, що він каже. Він би капітулював… Він зробив би так, щоб Україна капітулювала у боротьбі проти агресора, що порушив її суверенітет. Якщо Дональд Трамп став би президентом, Владімір Путін сидітиме у Києві. Усвідомте, що це означатиме для Америки і наших позицій у світі", – заявила Гарріс.

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Це не перша така її заява – вона висловила таку думку і під час дебатів із Трампом.

Також Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з правителем Росії для обговорення шляхів завершення розв’язаної ним війни проти України.

Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Нещодавно Трамп укотре зробив серію дивних заяв про війну Росії проти України, розповівши про "майже всі знесені до фундаменту" українські міста та поклавши на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що вторгнення взагалі сталось.

Також Трамп заявив, що погрожував Путіну ударом по Москві, якщо той вторгнеться в Україну.