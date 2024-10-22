У президента Литви не виключили можливість відправки військових інструкторів в Україну

Старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс не виключив можливість відправки військових інструкторів в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Будріса наводить Delfi.

Слова радника литовського президента пролунали на тлі закликів очільника МЗС країни Габріелюса Ландсбергіса повернутись до ідеї щодо відправки іноземних військ в Україну через можливе залучення армії КНДР у війну на боці РФ.

"Після Паризької конференції, коли союзники та інші країни-партнери обговорювали, як ми можемо по-новому сприяти підтримці України або трохи змінити стратегічну картину, внісши стратегічну невизначеність із приводу втручання Заходу, наша позиція спиралася на кілька принципів", – сказав Будріс.

Реклама:

Він також озвучив ці принципи: робити те, що зараз найбільше необхідно Україні і про що вона просить; робити це в групі країн-однодумців, для більш відчутного ефекту; не виключати жодної опції, яка розглядається.

"У тих самих рамках перебуваємо і зараз. Коли буде необхідність про це говорити (про відправлення військових. – Ред.), це буде обговорюватися. Литва нічого не виключає", – зазначив радник президента Литви.

Водночас він наголосив, що тема можливої відправки військових інструкторів в Україну не повинна стати способом обійти важливішу тему – гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, на початку 2024 року президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не виключає введення західних військ в Україну за певних сценаріїв. Більшість європейських лідерів дуже стримано відреагували на його слова та запевнили, що не планують надсилати своїх військових в Україну.