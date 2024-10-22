У президента Литвы не исключили возможность отправки военных инструкторов в Украину

Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис не исключил возможность отправки военных инструкторов в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Будриса приводит Delfi.

Слова советника литовского президента прозвучали на фоне призывов главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса вернуться к идее об отправке иностранных войск в Украину из-за возможного привлечения армии КНДР в войну на стороне РФ.

"После Парижской конференции, когда союзники и другие страны-партнеры обсуждали, как мы можем по-новому способствовать поддержке Украины или немного изменить стратегическую картину, внеся стратегическую неопределенность по поводу вмешательства Запада, наша позиция опиралась на несколько принципов", – сказал Будрис.

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Он также озвучил эти принципы: делать то, что сейчас больше всего необходимо Украине и о чем она просит; делать это в группе стран-единомышленников, для более ощутимого эффекта; не исключать ни одной рассматриваемой опции.

"В тех же рамках находимся и сейчас. Когда будет необходимость об этом говорить (об отправке военных. – Ред.), это будет обсуждаться. Литва ничего не исключает", – отметил советник президента Литвы.

В то же время он подчеркнул, что тема возможной отправки военных инструкторов в Украину не должна стать способом обойти более важную тему – гарантий безопасности для Украины.

Напомним, в начале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не исключает введения западных войск в Украину при определенных сценариях. Большинство европейских лидеров очень сдержанно отреагировали на его слова и заверили, что не планируют отправлять своих военных в Украину.