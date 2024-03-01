Укр Рус Eng

Макрон збирає лідерів партій парламенту Франції поговорити про "ситуацію в Україні"

П'ятниця, 1 березня 2024, 19:27

Єлисейський палац надіслав запрошення лідерам французьких партій, представлених у парламенті, на зустріч із президентом Емманюелем Макроном, присвячену "ситуації в Україні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Зустріч Макрона з парламентськими лідерами має відбутись уранці 7 березня й відбудеться у "форматі Сен-Дені", в передмісті Парижа. На зустрічі також буде присутній прем'єр-міністр Габріель Атталь.

У такому ж форматі президент Франції приймав лідерів партій у жовтні 2023 року, через кілька днів після нападів ХАМАС на мирних жителів Ізраїлю, нагадує Le Figaro.

Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані"

Деталі зустрічі Єлисейський палац не оголошував, але, ймовірно, вона стосуватиметься майбутніх парламентських дебатів про співпрацю України та Франції у сфері безпеки, а також заяв Макрона про відправлення західних військ в Україну.

Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – зокрема такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США, – деякі, наприклад Литва та Естонія, підтримали відповідні дискусії.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Макрон Франція