Лідери Угорщини, Сербії та Словаччини пропонують створити центри для мігрантів за межами ЄС

Лідери Угорщини, Сербії та Словаччини Віктор Орбан, Александар Вучич і Роберт Фіцо у вівторок запропонували створити за межами території Європейського Союзу центри для прийому прохачів притулку.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

За словами лідерів трьох країн, це рішення допоможе зупинити нелегальну імміграцію, яка, на їхню думку, становить загрозу існуванню ЄС.

Після зустрічі в Комарно Фіцо, Орбан і Вучич виклали суворішу міграційну політику, яку вони хотіли б бачити ухваленою ЄС.

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Вона включає ефективніші заходи з депортації та збільшення фінансування країн-членів на зовнішніх кордонах ЄС.

Як заявив угорський прем’єр Віктор Орбан, міграційний пакт, ухвалений ЄС у травні, "є не рішенням, а самою проблемою".

Він запропонував створити фінансовані та керовані ЄС "гарячі точки" в Північній Африці та інших місцях для утримання прохачів притулку доти, доки їхні заяви про надання міжнародного захисту не будуть схвалені.

"Ті, хто хоче приїхати в Європу, можуть збиратися там і подавати свої заяви, які ми будемо розглядати. Той, кому ми дозволимо, може приїхати, а той, кому ми не дозволимо, залишиться", – сказав Орбан.

Своєю чергою Фіцо запропонував ЄС встановити фізичні бар'єри на своїх зовнішніх кордонах.

Він також розкритикував нещодавні імміграційні реформи ЄС, заявивши про необхідність ухвалити "новий міграційний пакт, який би враховував те, що досі не дозволяли закони", наприклад, депортації.

У спільній заяві, ухваленій під час зустрічі, три лідери погодилися, що нелегальна міграція "є серйозною проблемою, яка підживлюється геополітичною нестабільністю, конфліктами і соціальною нерівністю в безпосередньому сусідстві з Європою".

Як відомо, Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.